Diego Armas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Armas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Armas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Armas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Armas 2 Temmuz 1990 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Diego Andrés Armas Benavides şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Armas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Armas'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Armas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Armas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Armas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Armas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2008 yılında Teodoro Gómez

17 Şubat 2009 yılında CD Espoli

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

14 Mart 2019 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

28 Haziran 2022 yılında Técnico U.

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Diego Armas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Armas şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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