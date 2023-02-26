Diego Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Avila 15 Kasım 1993 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Diego Francisco Ávila Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Avila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Diego Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Avila'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2009 yılında CSD El Cuartel

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2010 yılında Azogues U20

1 Ocak 2012 yılında Deportivo Azogues

6 Ağustos 2013 yılında El Nacional B

4 Şubat 2014 yılında CD Olmedo

19 Mayıs 2015 yılında Estrella Roja

3 Ağustos 2015 yılında CD Espoli

22 Şubat 2016 yılında Deportivo Quito

2 Ağustos 2016 yılında Dep. Cuenca

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

2 Ağustos 2018 yılında CD Clan Juvenil

19 Mart 2019 yılında Santo Domingo

10 Ocak 2020 yılında Cibao FC

22 Eylül 2020 yılında Sacachispas

1 Temmuz 2021 yılında Quiché

1 Nisan 2022 yılında Malacateco

21 Haziran 2022 yılında Gualaceo SC

3 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Diego Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Avila şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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