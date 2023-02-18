Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Barri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Barri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Barri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Barri 19 Eylül 1995 tarihinde Salamanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Hernández Barriuso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Barri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Diego Barri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Barri'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Barri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegobarri8/

Diego Barriboyu ve yaşı kaç

Diego Barri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Barri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Barri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Barri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U. Adarve U19

1 Temmuz 2014 yılında RSD Alcalá

1 Temmuz 2015 yılında CD Los Yébenes

1 Temmuz 2016 yılında CD Móstoles

1 Temmuz 2017 yılında Getafe CF B

28 Ağu 2018 yılında Albacete

5 Eylül 2020 yılında CD Badajoz

16 Ocak 2021 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2021 yılında CD Badajoz

2 Şubat 2022 yılında NK Osijek

Diego Barri kimdir

Diego Barri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Barri şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Diego Barri nereli

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