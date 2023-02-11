Diego Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Becker 24 Kasım 1997 tarihinde Los Quirquinchos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Eugenio Becker şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Becker Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DES yapmaktadır. Diego Becker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Becker'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ros. Central II

2 Ocak 2019 yılında Rosario Central

13 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2020 yılında Rosario Central

7 Ağu 2020 yılında Tigre

31 Aralık 2021 yılında Rosario Central

7 Ocak 2022 yılında Instituto AC

3 Ocak 2023 yılında Atlanta

Diego Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Becker şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.