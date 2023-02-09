Diego Braghieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Braghieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Braghieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Braghieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Braghieri 23 Şubat 1987 tarihinde Las Parejas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Luis Braghieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Braghieri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Braghieri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Braghieri'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Braghieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Braghieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Braghieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Braghieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rosario Central

1 Ağu 2011 yılında Lanús

30 Haziran 2012 yılında Rosario Central

17 Temmuz 2012 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2014 yılında Lanús

18 Ocak 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

28 Ocak 2021 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2021 yılında Lanús

Diego Braghieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Braghieri şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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