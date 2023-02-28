Diego Buonanotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Buonanotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Buonanotte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Buonanotte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Diego Buonanotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Buonanotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Buonanotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Buonanotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Buonanotte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Buonanotte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Buonanotte 19 Nisan 1988 tarihinde Teodelina şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Mario Buonanotte Rende şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Buonanotte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Diego Buonanotte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Buonanotte'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Buonanotte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_buonanotte/

Diego Buonanotte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Buonanotte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Buonanotte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Buonanotte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2011 yılında Málaga CF

30 Ocak 2013 yılında Granada

28 Ağustos 2014 yılında Pachuca

22 Ocak 2015 yılında Granada

30 Ocak 2015 yılında Quilmes

30 Haziran 2015 yılında Granada

15 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

19 Temmuz 2016 yılında U. Católica

5 Temmuz 2022 yılında Sport. Cristal

11 Ocak 2023 yılında La Calera

Diego Buonanotte kimdir

Diego Buonanotte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Buonanotte şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renato Cesarini

Diego Buonanotte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Buonanotte nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Egor Krimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Krimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egor Krimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Krimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastian Sagal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Sagal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastian Sagal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Sagal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Golban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Golban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Golban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Golban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Cisterna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cisterna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Cisterna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cisterna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi