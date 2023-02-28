Diego Buonanotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Buonanotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Buonanotte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Buonanotte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Buonanotte 19 Nisan 1988 tarihinde Teodelina şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Mario Buonanotte Rende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Buonanotte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Diego Buonanotte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Buonanotte'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Buonanotte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_buonanotte/

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Diego Buonanotte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Buonanotte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Buonanotte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Buonanotte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2011 yılında Málaga CF

30 Ocak 2013 yılında Granada

28 Ağustos 2014 yılında Pachuca

22 Ocak 2015 yılında Granada

30 Ocak 2015 yılında Quilmes

30 Haziran 2015 yılında Granada

15 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

19 Temmuz 2016 yılında U. Católica

5 Temmuz 2022 yılında Sport. Cristal

11 Ocak 2023 yılında La Calera

Diego Buonanotte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Buonanotte şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Buonanotte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Renato Cesarini

Arjantin Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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