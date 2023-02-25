Diego Caballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Caballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Caballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Caballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Caballo 17 Şubat 1994 tarihinde Salamanca şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Caballo Alonso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Caballo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Diego Caballo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Caballo'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Caballo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dieguitocaba/

Diego Caballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Caballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Caballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Caballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

6 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

2 Temmuz 2017 yılında Depor Fabril

1 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

2 Eylül 2019 yılında Extremadura

22 Ocak 2020 yılında Albacete

12 Ağustos 2021 yılında CE Sabadell

13 Temmuz 2022 yılında Sydney FC

Diego Caballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Caballo şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

U.D. Salamanca

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.