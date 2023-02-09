Diego Calcaterra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Calcaterra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Calcaterra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Calcaterra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Calcaterra 26 Temmuz 2001 tarihinde Monte Buey şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Ezequiel Calcaterra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Calcaterra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Diego Calcaterra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Calcaterra'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Calcaterra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Calcaterra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Calcaterra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Calcaterra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's II

1 Temmuz 2021 yılında Newell's

1 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Diego Calcaterra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Calcaterra şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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