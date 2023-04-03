Diego Callai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Callai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego Callai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Callai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.