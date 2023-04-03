Diego Callai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Callai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Callai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Callai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Callai 18 Temmuz 2004 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Callai Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Callai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Diego Callai, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Callai'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Diego Callai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Callai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sporting Alt.
1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2020 yılında Sporting B
Diego Callai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Callai şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?EC Juventude (2013-2015)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.