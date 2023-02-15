Diego Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Campos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Campos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Campos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Campos 1 Ekim 1995 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kosta Rika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego de Jesús Campos Ballestero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Campos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Diego Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Campos'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Campos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegocam99/

Diego Camposboyu ve yaşı kaç

Diego Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Clemson Tigers

19 Ocak 2018 yılında Chicago

10 Ağu 2018 yılında Indy Eleven

15 Ekim 2018 yılında Chicago

24 Şubat 2020 yılında FK Jerv

8 Ocak 2022 yılında Degerfors

Diego Campos kimdir

Diego Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Campos şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Saprissa

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Diego Campos nereli

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