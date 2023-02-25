Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Carioca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Carioca 6 Şubat 1998 tarihinde Niterói şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Santos Carioca şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Carioca Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Carioca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Carioca'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2018 yılında Aimoré-RS

1 Ocak 2019 yılında Lajeadense

9 Temmuz 2019 yılında Vitebsk

24 Eylül 2020 yılında Soligorsk

31 Aralık 2020 yılında Vitebsk

21 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

15 Mart 2022 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

3 Ağustos 2022 yılında Zalaegerszeg

31 Aralık 2022 yılında Kolos Kovalivka

12 Ocak 2023 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2023 yılında Kolos Kovalivka

Diego Carioca kimdir

Diego Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Carioca şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Diego Carioca nereli

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