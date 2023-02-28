Diego Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Carrasco 25 Mayıs 1995 tarihinde Coquimbo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Andrés Carrasco Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Carrasco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Diego Carrasco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Carrasco'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Coquimbo Unido

4 Ocak 2019 yılında U. de Chile

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Diego Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Carrasco şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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