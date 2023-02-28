Diego Carreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Carreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Carreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Carreno 26 Nisan 2002 tarihinde Mostazal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alberto Carreño Parada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Carreno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Diego Carreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Carreno'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Carreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Carreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Carreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Carreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında O'Higgins

Diego Carreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Carreno şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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