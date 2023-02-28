Diego Cespedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Cespedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Cespedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Cespedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Cespedes 25 Eylül 1998 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Andrés Céspedes Maturana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Cespedes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Diego Cespedes'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Cespedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Cespedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Cespedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Cespedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cobresal

14 Şubat 2019 yılında Colchagua

31 Aralık 2019 yılında Cobresal

Diego Cespedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Cespedes şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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