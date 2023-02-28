Diego Churin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Churin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Churin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Churin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Churin 1 Aralık 1989 tarihinde Arroyo Dulce şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Diego Churín Puyo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Churin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Diego Churin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Churin'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Churin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Churin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Churin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Churin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Indep'te II

1 Ocak 2010 yılında Platense

30 Haziran 2010 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2010 yılında Los Andes

1 Aralık 2010 yılında Indep'te II

1 Ocak 2011 yılında Comunicaciones

1 Haziran 2011 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2013 yılında Curicó Unido

19 Mayıs 2014 yılında U. Concepción

1 Ocak 2016 yılında Unión Española

30 Haziran 2017 yılında U. Concepción

7 Temmuz 2017 yılında Cerro Porteño

27 Ekim 2020 yılında Grêmio

7 Nisan 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

1 Ocak 2023 yılında Cerro Porteño

Diego Churin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Churin şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.