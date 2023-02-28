Diego Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Coelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Coelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Coelho 28 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Martín Coelho Díaz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Coelho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Diego Coelho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Coelho'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Coelho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diego10coelho

http://instagram.com/diego10coelho/

Haberin Devamı

Diego Coelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Coelho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Coelho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Coelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nacional B

4 Ocak 2017 yılında Nacional

11 Temmuz 2018 yılında Boston River

31 Aralık 2019 yılında Nacional

24 Ocak 2020 yılında Defensor

19 Nisan 2021 yılında CA Cerro

18 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Diego Coelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Coelho şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Nacional, CA Fénix

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.