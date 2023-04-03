Diego Corral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Corral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego Corral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Corral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.