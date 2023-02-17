Diego Corvalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Corvalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Corvalan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Corvalan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Corvalan 17 Şubat 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Diego Miguel Corvalan Couceiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Corvalan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Diego Corvalan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Corvalan'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Corvalan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Corvalan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Corvalan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Corvalan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich U21

26 Ocak 2022 yılında SC YF Juventus

16 Temmuz 2022 yılında FC Baden 1897

19 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Diego Corvalan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Corvalan şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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