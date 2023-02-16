Diego Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Costa 21 Temmuz 1999 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Henrique Costa Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Costa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Diego Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Costa'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegocosta_99/

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Diego Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında São Paulo

Diego Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Costa şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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