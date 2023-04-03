Diego De La Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De La Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego De La Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego De La Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego De La Rosa 21 Ağustos 2002 tarihinde El Barrio de la Soledad şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando de la Rosa Rizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego De La Rosa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego De La Rosa'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego De La Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego De La Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20

Diego De La Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego De La Rosa şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 199 numaralı formayı giymektedir.

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