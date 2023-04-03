Diego De Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego De Souza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego De Souza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.