Diego De Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego De Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego De Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego De Souza 27 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Brezilya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego De Souza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego De Souza'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diego De Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego De Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U16
1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Diego De Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego De Souza şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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