Diego Diellos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Diellos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Diellos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Diellos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Diellos 24 Eylül 1993 tarihinde San Vicente şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Gaspar Diellos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Diellos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Diellos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Diellos'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Diellos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Diellos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Diellos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Diellos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Quilmes

3 Ocak 2014 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2014 yılında Quilmes

16 Ocak 2015 yılında Sport. Belgrano

3 Şubat 2016 yılında Central Córdoba

7 Ağu 2017 yılında Almagro

30 Haziran 2018 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2018 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2019 yılında Rangers Talca

23 Ocak 2020 yılında Agropecuario

1 Şubat 2021 yılında CA Güemes

31 Aralık 2021 yılında Agropecuario

Diego Diellos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Diellos şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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