Diego Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Enriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Enriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Enriquez 24 Ocak 2002 tarihinde Abancay şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Mauricio Enríquez Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Enriquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Diego Enriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Enriquez'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Enriquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego.enriquez01/

http://www.facebook.com/diego.enriquez.54943

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Diego Enriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Enriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Enriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Enriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sp. Cristal II

15 Temmuz 2020 yılında Cienciano

31 Aralık 2020 yılında Sp. Cristal II

3 Şubat 2021 yılında Cusco FC

31 Aralık 2021 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Diego Enriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Enriquez şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Diego Enriquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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