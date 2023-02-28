Diego Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Espejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Espejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Espejo 18 Ağustos 2002 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Espejo de la Concepción şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Espejo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Diego Espejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Espejo'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Espejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Espejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Espejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Espejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2020 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Madrid B

22 Şubat 2022 yılında Atl. Ottawa

31 Aralık 2023 yılında Atl. Madrid B

Diego Espejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Espejo şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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