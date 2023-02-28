Diego Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Fernandez 8 Mart 1998 tarihinde Loncoche şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Nicolas Fernández Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Fernandez'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Iquique

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Diego Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Fernandez şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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