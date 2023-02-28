Diego Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Fernandez 2 Eylül 2002 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Agustín Fernández Servín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Fernandez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Fernandez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Luqueño

Diego Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Fernandez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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