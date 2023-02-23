Diego Ferraresso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferraresso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ferraresso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ferraresso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ferraresso 21 Mayıs 1992 tarihinde Serra Negra, Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bulgaristan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gustavo Ferraresso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ferraresso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Ferraresso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Ferraresso'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Ferraresso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diferraresso87/

Diego Ferraresso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ferraresso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Ferraresso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ferraresso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2011 yılında Chavdar

1 Haziran 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2012 yılında Lok. Plovdiv

13 Temmuz 2014 yılında Slavia Sofia

27 Temmuz 2016 yılında Cracovia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2021 yılında Botev Vratsa

Diego Ferraresso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ferraresso şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Ferraresso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2007–2010 Litex Lovech

Bulgaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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