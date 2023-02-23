Diego Ferraresso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferraresso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Ferraresso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Ferraresso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Diego Ferraresso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferraresso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Ferraresso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferraresso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ferraresso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ferraresso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ferraresso 21 Mayıs 1992 tarihinde Serra Negra, Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bulgaristan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gustavo Ferraresso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ferraresso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Ferraresso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Ferraresso'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Ferraresso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diferraresso87/

Diego Ferraresso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ferraresso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Ferraresso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ferraresso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2011 yılında Chavdar

1 Haziran 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2012 yılında Lok. Plovdiv

13 Temmuz 2014 yılında Slavia Sofia

27 Temmuz 2016 yılında Cracovia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2021 yılında Botev Vratsa

Diego Ferraresso kimdir

Diego Ferraresso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ferraresso şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2007–2010 Litex Lovech

Diego Ferraresso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Ferraresso nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ventsislav Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ventsislav Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adi Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adi Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atanas Tasholov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Tasholov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atanas Tasholov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Tasholov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"