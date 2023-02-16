Diego Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ferreira 6 Kasım 2002 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Leandro de Lima Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ferreira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Ferreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Ferreira'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Náutico

Diego Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ferreira şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.