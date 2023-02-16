Diego Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ferreira 26 Şubat 1996 tarihinde Niterói şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Diego Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Ferreira'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Botafogo

17 Ocak 2017 yılında Chiapas FC

24 Ağu 2017 yılında Botafogo

25 Ağu 2017 yılında Tombense

1 Ocak 2018 yılında Atlético-PR B

31 Aralık 2018 yılında Tombense

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza

23 Mayıs 2019 yılında Tombense

30 Mayıs 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Tombense

13 Ocak 2023 yılında Náutico

30 Kasım 2023 yılında Tombense

Diego Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ferreira şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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