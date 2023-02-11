Diego Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Figueroa 16 Şubat 1983 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Sebastián Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Figueroa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Figueroa'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Platense

1 Temmuz 2005 yılında San Miguel

1 Temmuz 2006 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2008 yılında Lamadrid

1 Haziran 2008 yılında CSCD Lafererre

1 Temmuz 2009 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2010 yılında Excursionistas

1 Temmuz 2011 yılında Ferrocarril Midland

1 Temmuz 2012 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2014 yılında Barracas C.

1 Ocak 2015 yılında Los Andes

7 Temmuz 2015 yılında Estudiantes BA

21 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında CD Riestra

Diego Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Figueroa şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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