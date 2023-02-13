Diego Fuoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Fuoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Fuoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Fuoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Fuoli 20 Ekim 1997 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Licinio Lázaro Fuoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Fuoli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Diego Fuoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Fuoli'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Fuoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Fuoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Fuoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Fuoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

13 Ağu 2020 yılında CE Sabadell

1 Temmuz 2021 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Diego Fuoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Fuoli şuan UD Almería takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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