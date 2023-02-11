Diego Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Garcia 21 Haziran 1986 tarihinde La Paz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Alejandro García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Diego Garcia'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Quilmes

1 Temmuz 2009 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2010 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2011 yılında Defensa

1 Ağu 2011 yılında San Martín (SJ)

4 Ocak 2014 yılında CA Unión

4 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2015 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2015 yılında Sport. Belgrano

15 Ocak 2016 yılında Central Córdoba

20 Temmuz 2016 yılında Atlanta

1 Ağu 2017 yılında Almirante Brown

27 Haziran 2022 yılında Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Almirante Brown

Diego Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Garcia şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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