Diego Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Garcia 29 Aralık 1996 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gonzalo García Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Garcia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Diego Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Garcia'nin CS Emelec ile sözleşmesi 15 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Juventud

29 Temmuz 2017 yılında Tacuarembó

31 Aralık 2017 yılında Juventud

5 Şubat 2019 yılında Boston River

7 Şubat 2019 yılında Juventud

30 Haziran 2019 yılında Boston River

15 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

18 Nisan 2021 yılında CA Talleres

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

8 Şubat 2022 yılında Patronato

1 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

13 Temmuz 2022 yılında CS Emelec

Diego Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Garcia şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sol de América (Salto), Ceibal (Salto) (2010-2012), Salto Nuevo (2012-2014), Liverpool FC Montevideo (2014-2015)

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