Diego Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Garcia 19 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ignacio García Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Diego Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Garcia'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AC Barnechea

30 Haziran 2017 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile

11 Ocak 2018 yılında Copiapó

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

1 Ocak 2019 yılında Copiapó

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

16 Ekim 2020 yılında Copiapó

Diego Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Garcia şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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