Diego Godin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Godin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Godin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Godin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Godin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Godin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Godin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Godin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Godin 16 Şubat 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Roberto Godín Leal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Godin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Godin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Godin'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Godin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diegogodin

http://www.instagram.com/diegogodin/

http://www.facebook.com/diegogodin02/

Diego Godinboyu ve yaşı kaç

Diego Godin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Godin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Godin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Godin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2003 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2006 yılında Nacional

2 Ağu 2007 yılında Villarreal

4 Ağu 2010 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2019 yılında Inter

24 Eylül 2020 yılında Cagliari

12 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

21 Haziran 2022 yılında Vélez Sarsfield

Diego Godin kimdir

Diego Godin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Godin şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Estudiantes de Rosario, Defensor Sporting (2001-2003)

Diego Godin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ekim 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 161 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Godin nereli

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