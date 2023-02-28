Diego Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Godoy 1 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando Godoy Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Godoy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Diego Godoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Godoy'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Godoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegodoy10/

Diego Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Luqueño

31 Aralık 2012 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2013 yılında CD Carapeguá

30 Haziran 2013 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2015 yılında CD Capiatá

30 Haziran 2015 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2015 yılında Rubio Ñú

22 Temmuz 2016 yılında CA Unión

30 Haziran 2017 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2018 yılında General Diaz

16 Ocak 2020 yılında Millonarios

1 Ocak 2021 yılında River Plate

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

3 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Diego Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Godoy şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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