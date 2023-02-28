Diego Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gomez 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alexander Gómez Amarilla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gomez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Diego Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Gomez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Libertad

Diego Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gomez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.