Diego Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Goncalves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Goncalves

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Goncalves 22 Temmuz 1994 tarihinde Guarujá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Goncalves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Diego Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Goncalves'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Goncalvesboyu ve yaşı kaç

Diego Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Olhanense

27 Ocak 2014 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2015 yılında Portuguesa-SP

4 Ocak 2016 yılında Inter B

1 Ocak 2018 yılında Paraná

14 Temmuz 2018 yılında Inter B

15 Temmuz 2018 yılında Ventforet Kofu

31 Aralık 2018 yılında Paraná

7 Ocak 2019 yılında Ferroviária

15 Nisan 2019 yılında Londrina-PR

13 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2019 yılında Botafogo-SP

6 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

21 Ocak 2020 yılında Figueirense FC

31 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında Mirassol-SP

31 Mayıs 2021 yılında Bilinmiyor

10 Haziran 2021 yılında Mirassol-SP

11 Haziran 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2022 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Mirassol-SP

Diego Goncalves kimdir

Diego Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Goncalves şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Goncalves nereli

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