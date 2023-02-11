Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gonzalez 21 Şubat 1997 tarihinde Paso de los Toros şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Alexis González Miranda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Diego Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Gonzalez'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Diego Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Juventud

2 Mart 2019 yılında Cerrito

31 Ocak 2020 yılında Tacuarembó

10 Nisan 2021 yılında CA Atenas

26 Ağu 2021 yılında Rocha FC

31 Aralık 2021 yılında CA Atenas

15 Şubat 2022 yılında Villa Española

11 Temmuz 2022 yılında Rampla Jrs

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Diego Gonzalez kimdir

Diego Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gonzalez şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting (2010-2012/2013-2015), Ferrocarril (Tacuarembó) (2012-2013)

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Diego Gonzalez nereli

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