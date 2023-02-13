Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gonzalez 28 Ocak 1995 tarihinde Chiclana de la Frontera (Cádiz) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego González Polanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Diego Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 9 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Gonzalez'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cádiz CF B

19 Ocak 2015 yılında Granada B

30 Haziran 2015 yılında Cádiz CF

17 Temmuz 2015 yılında Sevilla Atl.

3 Ağu 2017 yılında Málaga CF

9 Ekim 2020 yılında Elche CF

Diego Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gonzalez şuan Elche CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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