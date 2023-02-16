Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gonzalez 7 Ocak 2003 tarihinde Alto Paraná şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Luis González Alcaraz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Diego Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lazio futbol takımında oynamaktadır. Lazio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Gonzalez'nin Lazio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegogonzalez011/

Diego Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD del Este II

1 Mart 2021 yılında CD del Este

6 Temmuz 2021 yılında U. San Martín

31 Aralık 2021 yılında Potros del Este

7 Ocak 2022 yılında Celaya

31 Ocak 2023 yılında Lazio

30 Haziran 2023 yılında Celaya

Diego Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gonzalez şuan Lazio takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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