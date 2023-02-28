Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gutierrez 18 Şubat 1997 tarihinde Greenfield Park, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kanada,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Nicolás Gutiérrez Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gutierrez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Diego Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Gutierrez'nin Valour FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Palestino

4 Mart 2019 yılında Valour FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2021 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2022 yılında Valour FC

Diego Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gutierrez şuan Valour FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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