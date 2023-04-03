Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.