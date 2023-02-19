Diego Herazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Herazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Herazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Herazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Herazo 14 Nisan 1996 tarihinde Condoto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Fernando Moreno Herazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Herazo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Diego Herazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Herazo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Herazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Herazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Herazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Herazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2018 yılında Valledupar

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2020 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2021 yılında Indep. Medellín

13 Ocak 2022 yılında Millonarios

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Diego Herazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Herazo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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