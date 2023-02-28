Diego Huesca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Huesca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Huesca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Huesca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Huesca 8 Ağustos 2000 tarihinde Encarnación şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Sebastián Huesca Colman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Huesca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Diego Huesca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Huesca'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Huesca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_huesca/

Diego Huesca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Huesca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Huesca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Huesca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2017 yılında Valencia U19

15 Temmuz 2019 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2021 yılında Luqueño

1 Ocak 2022 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Diego Huesca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Huesca şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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