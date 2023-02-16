Diego Jardel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Jardel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Jardel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Jardel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Jardel 26 Aralık 1989 tarihinde Águas Mornas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Jardel Koester şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Jardel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Diego Jardel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Jardel'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Jardel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Jardel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Jardel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Jardel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Avaí FC

3 Ocak 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2015 yılında Avaí FC

9 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

18 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

23 Ekim 2020 yılında Cuiabá-MT

6 Ocak 2021 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında Brusque-SC

7 Şubat 2023 yılında Londrina-PR

Diego Jardel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Jardel şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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