Diego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego 21 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Jara Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Diego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Diego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Matsumoto Yama.

31 Aralık 2017 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2018 yılında Mito HollyHock

31 Aralık 2018 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2019 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Diego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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