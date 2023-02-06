Diego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego 31 Ekim 1995 tarihinde Macaé şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jackson Diego Ibraim Fagundes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Diego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 13 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Diego'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2017 yılında Resende-RJ

13 Nisan 2018 yılında Friburguense-RJ

1 Temmuz 2019 yılında Resende-RJ

5 Temmuz 2019 yılında Friburguense-RJ

30 Ekim 2019 yılında Resende-RJ

20 Temmuz 2020 yılında Boa Esporte

13 Mayıs 2021 yılında Goiás EC

Diego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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