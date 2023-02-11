Diego Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Lopez 19 Mayıs 1992 tarihinde San Salvador de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Fores López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Diego Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Lopez'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2016 yılında Central Córdoba

21 Ağu 2017 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Diego Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Lopez şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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