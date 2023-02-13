Diego Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Lopez 3 Kasım 1981 tarihinde Paradela şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego López Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Diego Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Lopez'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DiegoLopezOf

http://www.instagram.com/diegolopezofficial/

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Diego Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2001 yılında Alcorcón

30 Haziran 2002 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2003 yılında Real Madrid B

1 Temmuz 2005 yılında Real

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal

1 Temmuz 2012 yılında Sevilla

25 Ocak 2013 yılında Real

13 Ağu 2014 yılında Milan

31 Ağu 2016 yılında Espanyol

30 Haziran 2017 yılında Milan

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol

2 Temmuz 2022 yılında Rayo Vallecano

Diego Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Lopez şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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